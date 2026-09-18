Смейся до слёз
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Смейся до слёз

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15 детских площадок, чей дизайн вызывает больше вопросов, чем ответов

15 детских площадок, чей дизайн вызывает больше вопросов, чем ответов

Детская площадка обычно ассоциируется с беззаботным детством: горки, качели, песочницы и бесконечные игры до тех пор, пока родители не позовут домой.

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