Кто имеет законное право уйти на пенсию раньше срока

Депутат Госдумы напомнил, какие категории россиян могут выйти на пенсию раньше установленного возраста и какой стаж для этого необходим.
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