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Царьград

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Кто имеет законное право уйти на пенсию раньше срока

Кто имеет законное право уйти на пенсию раньше срока

Депутат Госдумы напомнил, какие категории россиян могут выйти на пенсию раньше установленного возраста и какой стаж для этого необходим.

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