Во Владивостоке открылась межмузейная выставка Ивана Шишкина

Выставка Ивана Шишкина открылась в Приморской государственной картинной галерее во Владивостоке. Экспонаты прибыли сюда из музеев Санкт-Петербурга, Серпухова, Нижнего Новгорода, Казани, Елабуги, Самары, Екатеринбурга, Хабаровска и Минска, сообщает «Российская газета».
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