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  • zygmund nedialkow
    Цель у них одна, как можно быстрее и больше уничтожить населения на планете.Вакцинация не спа...
  • Гарий Щерба
    Вот и  ЛАДУШКИ , ПУСТЬ ПО БОЛЕЕ ПОКУПАЮТ  эти  ЗОЛОТЫЕ ЛЕТАЮЩИЕ ВЕДРА  с  ГАЙКАМИ ...!!! РОССИИ  это только на  РУКУ.ВВС Норвегии полу...
  • Nikolai Baranixin
    Нет-нет, коллега, не "несчастная"! А вполне себе "независимая", "суверенная", и вовсю враждебная "оккупанту" -России....Налаживание отнош...

Посол России в Сербии: Москва обеспокоена ситуацией на Балканах

Ситуация в регионе Западных Балкан вызывает обеспокоенность Москвы. Об этом заявил посол России в Сербии Сербии Александр Боцан-Харченко 14 декабря во время онлайн-лекции «Российско-сербское стратегическое партнерство и ситуация на Балканах».

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