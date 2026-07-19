Стали известны детали нападения на русскую девушку в отеле Кахетии

Разбили нос из-за шампанского: подробности нападения на девушек в Грузии.В Грузии сотрудники правоохранительных органов задержали 30-летнего местного жителя Георгия Чигладзе, который избил русскую туристку в гостиничном комплексе Agarani Estate в Кахетии.
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