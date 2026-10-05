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Царьград

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Минздрав увеличит финансирование онкологии по ОМС выше инфляции

Минздрав увеличит финансирование онкологии по ОМС выше инфляции

Минздрав России планирует увеличить финансирование медицинской помощи по ОМС для лечения онкологических заболеваний выше уровня инфляции.

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