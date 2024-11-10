Бондарская ПМК в суде оспаривает доначисление 30 млн рублей налогов и сборов

ООО "Бондарская дорожно-строительная передвижная механизированная колонна" (Бондарская ДСПМК) оспаривает решение регионального управления Федеральной налоговой службы, которое привлекает организацию к ответственности за совершение налогового правонарушения.
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