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Спорт 1 | Все виды спорта и статистика

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Моторыгин заработает 30 млн рублей за сезон по новому контракту с «Динамо» («СЭ»)

Вратарь Максим Моторыгин заработает 30 миллионов рублей по новому контракту с московским « Динамо ». Как сообщает «Спорт-Экспресс», 25 миллионов рублей он получит в качестве оклада, 5 миллионов – за рекламный контракт.

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