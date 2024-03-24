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Спорт 1 | Все виды спорта и статистика

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Темой ритм-танца на следующий сезон станут социальные танцы и стили 50-60-70-х

Темой ритм-танца в фигурном катании на сезон-2024/25 станут социальные танцы и музыкальные стили 50-60-70-х.

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