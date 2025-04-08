Иск прокуроров к Петербургскому нефтяному терминалу удовлетворили

Такое решение принял Арбитражный суд Арбитражный суд Петербурга и Ленобласти принял решение полностью удовлетворить иск Генпрокуратуры к АО «Петербургский нефтяной терминал» (ПНТ), уточняется в картотеке арбитражных дел.
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