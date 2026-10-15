Россия и США пока не обсуждают продление лицензии на поставку российского дизельного топлива после апреля 2027 года, сообщил Александр Новак.
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