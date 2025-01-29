У Белоусова кончилось терпение: удар Судного дня по нацистам запустил необратимые процессы

Владимир Бурмистров

Опорный пункт, это не точка, это разветвлённая цепь ходов сообщения, огневых точек и укрытий удалённых друг от друга. Нужно точное попадание в каждый объект, но не в каждом могут находиться вражеские солдаты. ФАБы эффективны по крупным объектам. Неплохо получается работа по точкам у дронов-камикадзе, но нужна разведка с точными координатами. РЭБ и ПВО у хохлов тоже имеется и тяжесть всей боевой работы можно понять лишь находясь "на передке"...