МОЯ СТРАНА
ТрибуналБлогДобрый мирКрым домаДержаваСССР-Империя добраПресс ЦентрПолитмиксер
НовыеЛучшиеОбсуждаемыеКомментарииУчастники сайта
Рубрики
cookingКулинарияfamilyДети и семьяshowШоу-бизнесpoliticsПолитикаhealthЗдоровье
Моя лента
ЧАТЫЧАТЫОпросыОпросыБлогерыБлогерыГлас народаГлас народаПопулярноеПопулярноеОбсуждаемоеОбсуждаемое
Мессенджер МТО компанииО компанииО редакции ГлагоLО редакции ГлагоLНовостиНовостиПартнерамПартнерамРекламодателямРекламодателямОбратная связьОбратная связьПожаловаться на спамПожаловаться на спамСоглашениеСоглашениеРекомендательные технологииРекомендательные технологии

На информационном ресурсе применяются рекомендательные технологии (информационные технологии предоставления информации на основе сбора, систематизации и анализа сведений, относящихся к предпочтениям пользователей сети "Интернет", находящихся на территории Российской Федерации)

МОЯ СТРАНА

7 494 подписчика

Популярные статьи

Свежие комментарии

  • Алекс Кузь
    У белоусов ещё не появились решительные офицеры из кагорты таких русских полководцев, как Суворов, Брусилов, Жуков. О...У Белоусова кончи...
  • Лев Добрый
    А что если гренландцы захотят присоединится к России, Милонов уже пригласил ИХ!👍👈😜Сможет ли Европа ...

У Белоусова кончилось терпение: удар Судного дня по нацистам запустил необратимые процессы

У Белоусова кончилось терпение: удар Судного дня по нацистам запустил необратимые процессы

© Министерство обороны РФ356,5 тыс прочтений 2 дня назад Этого хода Вооруженных сил России противник с трепетом ждал всю неделю.

Вернуться к статье
Комментарии
Показать предыдущие комментарии
Э
Эмма
Конашенков, что ли, решения принимает?
Ответить
16 час.
Владимир Бурмистров
Опорный пункт, это не точка, это разветвлённая цепь ходов сообщения, огневых точек и укрытий удалённых друг от друга.  Нужно точное попадание в каждый объект, но не в каждом могут находиться вражеские солдаты. ФАБы эффективны по крупным объектам.  Неплохо получается работа по точкам у дронов-камикадзе, но нужна разведка с точными координатами. РЭБ и ПВО у хохлов тоже имеется и тяжесть всей боевой работы можно понять лишь находясь &quot;на передке&quot;...
Ответить
12 час.
АК
Алекс Кузь
У белоусов ещё не появились решительные офицеры из кагорты таких русских полководцев, как Суворов, Брусилов, Жуков. Они воевали на победу. Работать на войне можно долго и добротно, но в белгородской обл. От обстрела врагом жилого дома погибла русская семья: мама и ее ребенок.
Ответить
1 час.

Картина дня

наверх