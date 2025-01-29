© Министерство обороны РФ356,5 тыс прочтений 2 дня назад Этого хода Вооруженных сил России противник с трепетом ждал всю неделю.
У Белоусова кончилось терпение: удар Судного дня по нацистам запустил необратимые процессы
Комментарии
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Э
Эмма
Конашенков, что ли, решения принимает?
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16 час.
Владимир Бурмистров
Опорный пункт, это не точка, это разветвлённая цепь ходов сообщения, огневых точек и укрытий удалённых друг от друга. Нужно точное попадание в каждый объект, но не в каждом могут находиться вражеские солдаты. ФАБы эффективны по крупным объектам. Неплохо получается работа по точкам у дронов-камикадзе, но нужна разведка с точными координатами. РЭБ и ПВО у хохлов тоже имеется и тяжесть всей боевой работы можно понять лишь находясь "на передке"...
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12 час.
АК
Алекс Кузь
У белоусов ещё не появились решительные офицеры из кагорты таких русских полководцев, как Суворов, Брусилов, Жуков. Они воевали на победу. Работать на войне можно долго и добротно, но в белгородской обл. От обстрела врагом жилого дома погибла русская семья: мама и ее ребенок.
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1 час.
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