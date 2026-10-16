В России на сегодняшний день основными потребителями антидепрессантов являются женщины. Причем чаще всего такие препараты покупают в молодом возрасте – так, среди общего числа пациентов 67% — это женщины в возрасте от 25 до 40 лет, сообщила глава Альянса фармацевтических ассоциаций Виктория Преснякова в пресс-центре НСН.
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