В России на сегодняшний день основными потребителями антидепрессантов являются женщины. Причем чаще всего такие препараты покупают в молодом возрасте – так, среди общего числа пациентов 67% — это женщины в возрасте от 25 до 40 лет, сообщила глава Альянса фармацевтических ассоциаций Виктория Преснякова в пресс-центре НСН.