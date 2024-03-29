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Мать обвиняемого в теракте Фаридуни заявила о его судимости за развратные действия

Мать обвиняемого в теракте Фаридуни заявила о его судимости за развратные действия

Мать подозреваемого в теракте в "Крокус Сити Холле" Шамсидина Фаридуни (внесен в список террористов и экстремистов Росфинмониторинга) Муассар Заргарова рассказала, что ее сын в школьном возрасте был осужден у себя на родине в Таджикистане.

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