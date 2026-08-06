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Сибига рассказал о роли Азербайджана в прекращении украинского конфликта

Сибига рассказал о роли Азербайджана в прекращении украинского конфликта

Азербайджан играет ключевую роль в прекращении украинского конфликта, заявил 6 августа глава министерства иностранных дел (МИД) Украины Андрей Сибига во время пресс-конференции с азербайджанским коллегой Джейхуном Байрамовым, передает портал Minval Politika .

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