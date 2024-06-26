Двоих пострадавших на руднике в Соликамске везут в ожоговый центр Перми

СОЛИКАМСК, 26 июня, ФедералПресс. Прибывшие в Соликамск реаниматологи и комбустиологи из Перми приняли решение о транспортировке пострадавших во время вспышки газа на руднике «Уралкалия» в ожоговое отделение ГКБ им.