Двоих пострадавших на руднике в Соликамске везут в ожоговый центр Перми

СОЛИКАМСК, 26 июня, ФедералПресс. Прибывшие в Соликамск реаниматологи и комбустиологи из Перми приняли решение о транспортировке пострадавших во время вспышки газа на руднике «Уралкалия» в ожоговое отделение ГКБ им.
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