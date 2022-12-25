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Владимир Карпов
Массив текста без абзацев тяжело читается ...!
Тайные и явные пр...
Anatoly Kiselev
Почему же? россветите.! А мне понравилось, всё разложено по полочкам.
Тайные и явные пр...
chernyj70 Чернышов
Бредятина
Тайные и явные пр...
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