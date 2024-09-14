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Царьград

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Челябинца посадили в греческую тюрьму за перевозку нелегальных мигрантов

Челябинца посадили в греческую тюрьму за перевозку нелегальных мигрантов

Южноуральцу грозит несколько десятков лет заключения за страшное в Греции преступление.Житель Челябинска Владимир Котельников в июне уехал отдыхать с другом в Турцию.

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