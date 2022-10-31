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Продюсер Дзюник: Пугачеву «настигла расплата» от Путина

Продюсер Дзюник: Пугачеву «настигла расплата» от Путина

Оскандалившаяся звезда эстрады Алла Пугачева «расплачивается» за свое поведение. Такое мнение в беседе с порталом PopCornNews выразил продюсер Леонид Дзюник.

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