📹❗️Расчётом FPV-коптера на оптоволокне "КВН" спецназа Росгвардии в Курской области уничтожен американский тактический бронеавтомобиль HMMWV украинской армии.
Комментарии
Показать предыдущие комментарии
На информационном ресурсе применяются рекомендательные технологии (информационные технологии предоставления информации на основе сбора, систематизации и анализа сведений, относящихся к предпочтениям пользователей сети "Интернет", находящихся на территории Российской Федерации)
📹❗️Расчётом FPV-коптера на оптоволокне "КВН" спецназа Росгвардии в Курской области уничтожен американский тактический бронеавтомобиль HMMWV украинской армии.