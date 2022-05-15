На популярного блогера подали жалобу в СК из-за поста о СВО РФ на Украине

Жалобу в Следственный комитет РФ на действия одного из авторов крупного интернет-сообщества «Открытый Космос zelenyikot», популяризатора космоса Виталия Егорова подала жительница Санкт-Петербурга, 15 мая сообщает корреспондент ИА Красная Весна.
Жалобу в Следственный комитет РФ на действия одного из авторов крупного интернет-сообщества «Открытый Космос zelenyikot», популяризатора космоса Виталия Егорова подала жительница Санкт-Петербурга, 15 мая сообщает корреспондент ИА Красная Весна.
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