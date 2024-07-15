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Конские дивиденды российских бизнесменов убивают в них ответственность

Конские дивиденды российских бизнесменов убивают в них ответственность

Минимум 12 российских бизнесменов получили 1 триллион рублей по итогам 2023 года и первого квартала 2024-го в виде дивидендов.

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