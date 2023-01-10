Жителей Новосибирска пригласили на курсы по организации похорон

Приглашение на обучение Учебный центр похоронного сервиса разослал на электронную почту горожан.В письме говорится, что курсы по специальностям "Похоронный директор" и "Организатор похорон" разработаны с учетом специфики работы ритуальных агентств.
Приглашение на обучение Учебный центр похоронного сервиса разослал на электронную почту горожан.В письме говорится, что курсы по специальностям "Похоронный директор" и "Организатор похорон" разработаны с учетом специфики работы ритуальных агентств.
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