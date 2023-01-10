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Жителей Новосибирска пригласили на курсы по организации похорон

Жителей Новосибирска пригласили на курсы по организации похорон

Приглашение на обучение Учебный центр похоронного сервиса разослал на электронную почту горожан.В письме говорится, что курсы по специальностям "Похоронный директор" и "Организатор похорон" разработаны с учетом специфики работы ритуальных агентств.

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