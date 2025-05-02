Водэ – о поездке в Японию: «Я там готовил мамалыгу»

Пресс-секретарь правительства PAS Даниэль Водэ рассказал в эфире программы «Главное» о своём опыте дипломатической стажировки в Японии в начале карьеры, где представлял Молдову в международной обучающей программе.
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