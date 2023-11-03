В Баренцевом море произошло ЧП с буксиром и баржей

Северо-Западная транспортная прокуратура организовала проверку по факту происшествия с буксиром и баржей в Баренцевом мореАрхангельская транспортная прокуратура проводит проверку исполнения законодательства о безопасности плавания по факту происшествия с буксирным судном «Соломбалец-3» и баржей 2 ноября 2023 года в Баренцевом море.
На информационном ресурсе применяются рекомендательные технологии (информационные технологии предоставления информации на основе сбора, систематизации и анализа сведений, относящихся к предпочтениям пользователей сети "Интернет", находящихся на территории Российской Федерации)
Свежие комментарии