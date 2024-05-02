Театр абсурда
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Театр абсурда

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Размен по-русски: вы наши валютные резервы, а мы у вас - свои деньги, фабрики, заводы и предприятия

Размен по-русски: вы наши валютные резервы, а мы у вас - свои деньги, фабрики, заводы и предприятия

Тут вот Евросоюз мнётся и не знает как бы ему получше обосновать воровство российских активов. Единственное, на что пока отважились еврочиновники - они решили использовать прибыль, полученную от российских активов, но на большее они пока решиться не могут.

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