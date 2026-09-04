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Трамп репостнул статью о передаче Украине лицензии на выпуск ракет Patriot

Трамп репостнул статью о передаче Украине лицензии на выпуск ракет Patriot

Президент США Дональд Трамп сделал в своей соцсети Truth Social репост публикации газеты The Washington Post, в которой автор предлагает передать Украине лицензию на выпуск собственных ракет-перехватчиков для систем противовоздушной обороны Patriot.

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