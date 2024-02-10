Яна Поплавская в шоке, что Филипп Киркоров вернулся

Актриса Яна Поплавская высказалась о возвращении короля в шоу-бизнес. Артистка, известная своей ролью Красной Шапочки в советском фильме-сказке, опубликовала довольно обширное сообщение в своем телеграм-канале, посвященное певцу Филиппу Киркорову.
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