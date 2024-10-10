Путин прибыл в Туркменистан с рабочим визитом

Президент России Владимир Путин начал рабочий визит в Туркменистан. Главный пункт программы — участие в Международном форуме «Взаимосвязь времен и цивилизаций — основа мира и развития», посвященном 300-летию со дня рождения выдающегося туркменского поэта и мыслителя Махтумкули Фраги.
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