Путин прибыл в Туркменистан с рабочим визитом

Политика как она есть

Президент России Владимир Путин начал рабочий визит в Туркменистан. Главный пункт программы — участие в Международном форуме «Взаимосвязь времен и цивилизаций — основа мира и развития», посвященном 300-летию со дня рождения выдающегося туркменского поэта и мыслителя Махтумкули Фраги.