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Каррагер о Холанде: «Не могу представить, что он не забьет 1000 голов и не станет лучшим бомбардиром всех времен. Эрлинг сделал дубль на выезде в ЛЧ – и это выглядит как обычный вечер»

Бывший защитник «Ливерпуля»  Джейми Каррагер высказался об игре  Эрлинга Холанда . В 1-м туре общего этапа Лиги чемпионов нападающий « Манчестер Сити » забил два мяча в ворота « Порту » (2:0).

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