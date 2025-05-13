Мадонна показала, как отметила День матери с детьми

Мадонна отметила День матери в компании своих детей. 66-летняя певица поделилась снимками с праздника в соцсетях, а также опубликовала несколько архивных фото с наследниками и возлюбленным Акимом Моррисом, которому на днях исполнилось 29 лет.
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