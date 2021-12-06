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«Сказали — это за то, что я поливаю Россию грязью». Как лишают гражданства активистов, правозащитников и журналистов - «Общество»

«Сказали — это за то, что я поливаю Россию грязью». Как лишают гражданства активистов, правозащитников и журналистов - «Общество»

Уходящий год ознаменовался новым витком политических репрессий. В то время как основное внимание СМИ уделяют арестам и неправосудным приговорам, в тени остается другой инструмент репрессий — лишение российского гражданства, в результате которого активист или журналист может в лучшем случае лишиться работы и должен будет расстаться с семьей и друзьями, а в худшем — получит серьезный уголовный срок в одной из постсоветских стран.

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