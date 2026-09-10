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Спорт 1 | Все виды спорта и статистика

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Тэйлор Фриц: «Больше полутора лет замечаю очень большую разницу между мячами, которыми мы играем на турнирах и которые продают в магазинах»

Десятая ракетка мира Тэйлор Фриц высказался о качестве теннисных мячей. «После Вашингтона, Цинциннати и US Open, а также полноценной недели тренировок в Нью-Йорке перед турниром я очень хорошо почувствовал мячи Wilson US Open.

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