Юная художница из Лосинки победила на международном конкурсе в Македонии

Картина «Пейзаж Крыма» шестнадцатилетней Купавы Мурашко, десятиклассницы школы №1955 в Лосиноостровском районе, был отмечен первым призом на международном конкурсе детского творчества «Малый Монмартр Битолы» в Македонии.
На информационном ресурсе применяются рекомендательные технологии (информационные технологии предоставления информации на основе сбора, систематизации и анализа сведений, относящихся к предпочтениям пользователей сети "Интернет", находящихся на территории Российской Федерации)
Свежие комментарии