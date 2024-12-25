Чернышенко: число турпоездок по России по итогам года увеличилось примерно на 10%

В стране выполняется программа «Туризм и индустрия гостеприимства» Число туристических поездок по России по итогам года вырастет примерно на 10%, до 91,5 миллиона, рассказал в интервью РИА Новости вице-премьер России Дмитрий Чернышенко.
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