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Петербургский дневник

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Чернышенко: число турпоездок по России по итогам года увеличилось примерно на 10%

Чернышенко: число турпоездок по России по итогам года увеличилось примерно на 10%

В стране выполняется программа «Туризм и индустрия гостеприимства» Число туристических поездок по России по итогам года вырастет примерно на 10%, до 91,5 миллиона, рассказал в интервью РИА Новости вице-премьер России Дмитрий Чернышенко.

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