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Газета.ру

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Подруга Светличной Перелыгина поблагодарила сына актрисы за достойный памятник

Подруга Светличной Перелыгина поблагодарила сына актрисы за достойный памятник

Подруга Светланы Светличной Елена Перелыгина в разговоре с «Газетой.Ru» оценила памятник актрисе. Она обратилась к сыну Светличной Алексею и поблагодарила его за достойную работу.

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