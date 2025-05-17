В Воронеже 45-летний мигрант сжёг цветы и затушил Вечный огонь на мемориале — братской могиле советских воинов (ВИДЕО)

ШКИПЕР Это не люди и не звери ( жаль зверьё обижать ) это дикари, в прямом и переносном смысле . Таким в России места нет !

Silver Kont А у нас же добренький дядя вова против азерчурок ни-ни, шнобель -паша его же опускает по полной, но никак азерчурок не трогают.... Жаль , что урода не прибили на месте....