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Шварц про «Динамо»: «Тяжело вкатывались в сезон, по итогу первых туров было всего одно очко, а сейчас мы на ходу, и этот ход нужно приумножать»

Сандро Шварц дал оценку выступлениям «Динамо» в этом сезоне. – Перед первой паузой на сборные «Динамо» занимает вторую строчку в турнирной таблице.

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