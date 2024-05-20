Известный в России автопроизводитель Li Auto представил умное детское автокресло Goodbaby

Производитель китайских машин Li Auto, которые пользуются популярностью в России, представил умное детское автомобильное кресло Goodbaby, которое изначально предназначено для кроссоверов серии Li L и минивена Li Mega.
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