Президент Чехии Петер Павел заявил, что у Украины и ее союзников есть два месяца, чтобы усилить давление на Россию и привести ее к столу переговоров.
Президент Чехии заявил о двухмесячном окне для переговоров с Россией
Комментарии
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Валентин Щербаков
Очередная подлая чеховская гнида очень желает получить мощный подзатыльник от РОССИИ.....
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4 н.
ЮВ
Юрий Воробьев
Просто бесит не предсказуемое поведение наших врагов - они молодцы, любыми способами наносят нам удары. а бесит просто дурость нашего руководства, мечтающего помириться с врагами и готовыми ради этого терпеть любые унижения и потери. Всем понятно - драка неизбежна, так где же удар первыми???
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4 н.
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