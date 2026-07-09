Президент Чехии заявил о двухмесячном окне для переговоров с Россией

ЮВ

Юрий Воробьев

Просто бесит не предсказуемое поведение наших врагов - они молодцы, любыми способами наносят нам удары. а бесит просто дурость нашего руководства, мечтающего помириться с врагами и готовыми ради этого терпеть любые унижения и потери. Всем понятно - драка неизбежна, так где же удар первыми???