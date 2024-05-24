Обвиняемого в мошенничестве генерал-майора Ивана Попова готовят к освобождению из СИЗО

Бывший командующий 58-й армией был арестован 17 мая по ходатайству следствия.Бывшему командующему 58-й армией генерал-майору Ивану Попову, которому инкриминируется причастность к особо крупному мошенничеству, могут изменить меру пресечения.
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