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Царьград

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Обвиняемого в мошенничестве генерал-майора Ивана Попова готовят к освобождению из СИЗО

Обвиняемого в мошенничестве генерал-майора Ивана Попова готовят к освобождению из СИЗО

Бывший командующий 58-й армией был арестован 17 мая по ходатайству следствия.Бывшему командующему 58-й армией генерал-майору Ивану Попову, которому инкриминируется причастность к особо крупному мошенничеству, могут изменить меру пресечения.

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