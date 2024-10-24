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Дорожные работы создали крупную пробку во Владивостоке

Дорожные работы создали крупную пробку во Владивостоке

Во Владивостоке из-за ремонтных работ образовалась серьезная пробка в районе улицы Олега Кошевого. Автомобилисты и автобусы еле двигаются друг за другом из-за того, что часть полосы перекрыта спецтехникой, сообщает PRIMPRESS.

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