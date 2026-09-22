RMC Sport сообщил о болезни Мбаппе перед матчем с Турцией

Капитан сборной Франции Килиан Мбаппе заболел перед матчем с Турцией в Лиге наций. За несколько дней до игры, 21 сентября, он прибыл в лагерь, но пропустил тренировку из-за симптомов, похожих на грипп.
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