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В Канаде снесли памятник украинской дивизии CC «Галичина». Власти открестились от демонтажа скандального мемориала

В Канаде снесли памятник украинской дивизии CC «Галичина». Власти открестились от демонтажа скандального мемориала

МИД России призвал Канаду снести все памятники украинским нацистам в стране В канадском городе Оквилл (провинция Онтарио) демонтировали памятник первой украинской дивизии CC «Галичина» на украинском кладбище святого Владимира.

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