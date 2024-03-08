В Канаде снесли памятник украинской дивизии CC «Галичина». Власти открестились от демонтажа скандального мемориала

МИД России призвал Канаду снести все памятники украинским нацистам в стране В канадском городе Оквилл (провинция Онтарио) демонтировали памятник первой украинской дивизии CC «Галичина» на украинском кладбище святого Владимира.
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