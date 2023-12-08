Токсиколог Кутушов: Употребление кориандра защитит от болезни Альцгеймера

Кориандр привезли в Россию с Востока пару веков назад. Доктор-токсиколог Михаил Кутушов из Международного Центра Детоксикации и Медицинской Коррекции (ICDMC) рассказал, что специя является составной частью кинзы и приносит пользу в профилактике Альцгеймера, — пишет Pravda.