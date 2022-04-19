Микэл Бриджес поздравил Смарта с получением награды лучшему защитнику

Легкий форвард «Финикса» Микэл Бриджес отдал должное игроку «Бостона» Маркусу Смарту, который был признан лучшим по игре в защите по итогам сезона-2021/22.
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