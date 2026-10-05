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Орловская власть планирует направить на профилактику экстремизма свыше 2,7 млн рублей

Орловская власть планирует направить на профилактику экстремизма свыше 2,7 млн рублей

Региональное правительство утвердило новые параметры программы «Обеспечение законности и правопорядка на территории Орловской области».

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