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Китай

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Си Цзиньпин подчеркнул важность хранения и изучения древних бамбуковых и деревянных дощечек для письма

Ухань, 6 ноября /Синьхуа/ -- Генеральный секретарь Центрального комитета Коммунистической партии Китая /ЦК КПК/ Си Цзиньпин подчеркнул важность надлежащего хранения и углубленного изучения древних бамбуковых и деревянных дощечек для письма.

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