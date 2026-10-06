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Орловские новости

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Орёл утвердил план подготовки к половодью 2027 года

Орёл утвердил план подготовки к половодью 2027 года

Городские службы Орла уточнят зоны возможного затопления, проверят гидротехнические сооружения и подготовят технику для откачки воды к весеннему половодью 2027 года.

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