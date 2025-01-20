В ДНР за неделю перехватили 137 беспилотников ВСУ

Пострадавшие и разрушения отсутствуют Система защиты воздушного пространства и радиоэлектронной борьбы «Купол Донбасса» обнаружила и перехватила 137 украинских беспилотников над Донецком и Макеевкой в ДНР за прошедшую неделю, рассказали в пресс-службе УФСБ России по региону.
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