В ДНР за неделю перехватили 137 беспилотников ВСУ

Пострадавшие и разрушения отсутствуют Система защиты воздушного пространства и радиоэлектронной борьбы «Купол Донбасса» обнаружила и перехватила 137 украинских беспилотников над Донецком и Макеевкой в ДНР за прошедшую неделю, рассказали в пресс-службе УФСБ России по региону.